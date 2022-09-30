Haber Giriş: 30 Eylül 2022 Cuma 17:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Açık cezaevlerindeki hükümlülerin izin süreleri 2 ay uzatıldı
[Fotograf: AA]
Açık cezaevlerindeki hükümlülerin izinlerinin bugünden itibaren 2 ay uzatılmasına karar verildi.
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nün internet sitesindeki açıklamada, şu sözlere yer verildi:
"5275 sayılı Kanun'un Geçici 9/5'inci maddesi kapsamında, açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen yükümlüler hakkındaki izin sürelerinin, 30 Eylül 2022 tarihinden itibaren 2 ay süreyle uzatılmasına karar verilmiştir."
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