Tunceli'de Mehmetçik ve doğa koruma ekipleri, Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel'in talimatıyla ağır geçen kış şartlarından etkilenen yaban hayvanları için doğaya "Skorsky" tipi askeri helikopterlerle yem bırakıldı.

Tunceli'de aralık ayından itibaren etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle bazı ilçe merkezlerinde 3 metreye ulaşan kar kalınlığı yüksek kesimlerde yer yer 4 metreyi geçti.

Ağır geçen kış şartlarından etkilenen yaban hayvanları için harekete geçen Vali Sonel, Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı ve Doğa Koruma Milli Parklar Tunceli Şube Müdürlüğü ekipleriyle organizasyon yaptı.

Sonel'in bizzat satın aldığı yaklaşık 100 ekmeğe ek olarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şube Müdürlüğü ekipleri saman balyaları, buğday ve ekmek kırıntılarından oluşan yaklaşık yarım ton yiyecek hazırladı.

"Kartal pisti"nden bu kez yabani hayvanlar için havalandılar

İl Jandarma Komutanlığı Kartal Pisti'nde konuşlu 2 "Skorsky" tipi askeri helikoptere yüklenen yemler, Tunceli kırsalında jandarma ve doğa koruma milli parklar ekiplerince havadan karla kaplı alanlara bırakıldı.

Vali Sonel, çalışmalara ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, Tunceli'de doğanın ve yaban hayatının korunması için her türlü tedbiri alacaklarını söyledi.

Vatandaşların hassasiyetlerini önemsediklerini ifade eden Sonel, "Bugün itibarıyla Tunceli genelinde Valiliğimizin kararıyla başta yaban keçisi, ur kekliği ve yine koruma altında olan vaşak, kurt, bozayı gibi hayvanların avlanması kesinlikle yasaklanmıştır." dedi.

Hayvanların 4 metrelik kardaki yaşam mücadelesi

Sonel, kış şartlarından yaban hayvanlarının olumsuz etkilendiğini anlatarak, şunları kaydetti:

"Bu yıl ülkemizin her yerinde olduğu gibi Tunceli'de de hakikaten kış çetin geçmektedir. İlimizde bazı ilçelerimizde 3-4 metreyi bulan kar yağışı olmuştur. Yoğun kar yağışından dolayı da beslenemeyen yaban hayvanları, jandarmamız, Doğa Koruma Milli Parklar Tunceli Şube Müdürlüğündeki arkadaşlarımız ve ekibimizce fırsat bulundukça beslenmektedir. Dağlara buğday, mısır, ekmek ve çeşitli yiyecekler bırakılmıştır. Tunceli endemik bitkileri ve yaban hayatı bakımından ülkemizin en nadide yerlerinden biridir. Valiliğimiz ve Tunceli halkı olarak yaban hayatımıza sahip çıkıyoruz."

Kaçak avcılara göz açtırmayacaklarını vurgulayan Sonel, "Tunceli'ye dışarıdan gelen kaçak avcılar maalesef birkaç yaban keçimizi vurmuşlardı. Bizler de onları tespit ettik ve gereken cezalar uygulandı. Bu konuda çok hassasız. Yöremiz ve yöre insanımız için çok önemli olan yaban keçilerimize sahip çıkmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Kaynak: AA