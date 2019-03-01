Türkiye

ABD ile Patriotlar için müzakereler başladı

01 Mart 2019 Cuma 19:12 - Son Güncelleme 01 Mart 2019 Cuma 19:12

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Bugüne kadar Patriot konusunda, en son yaklaşık 2 yıl önce gönderdiğimiz mektuba olumlu bir cevap geldi Amerikalılardan ve müzakereler başladı." dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Şimdi Amerikalılar Patriot satabileceklerini söylediler ve heyetlerimiz müzakere ediyor." "Müzakereler balşadı" Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Bugüne kadar Patriot konusunda, en son yaklaşık 2 yıl önce gönderdiğimiz mektuba olumlu bir cevap geldi Amerikalılardan ve müzakereler başladı." Kaynak: AA Etiketler: patriot Mevlüt Çavuşoğlu hava savunma sistemi

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