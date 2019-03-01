Siirt Valisi Ali Fuat Atik ve AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören'in girişimleriyle, kente uçak seferlerinin düzenlenmesi için havalimanı pistindeki gerekli çalışmalar sona erdi.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğüne ait uçağın elektronik sistemlerle ilgili test uçuşunu tamamlamasının ardından THY'ye ait yolcu uçağı da tarifeli uçuştan önce test uçuşu için alana iniş gerçekleştirdi.

Uçağın inişiyle ilgili çalışmaları yakından takip eden Atik, aprona giren uçağın kokpit camından basın mensuplarını selamladı.

Vali Atik, yaptığı açıklamada, havalimanı pistindeki çalışmaların sona ermesiyle kente uçak seferlerinin başlama safhasına geldiğini söyledi.

"THY uçağı Siirt Havalimanı'na iniş yaptı. İnşallah en geç bir hafta içerisinde tarifeli uçuşlar başlayacak." diyen Atik, kente seferlerin düzenlenmesi sürecinde kendilerine destek veren basın mensupları, kurum ve kuruluşlar ile vatandaşlara teşekkür etti.

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi ile görüştüklerini dile getiren Atik, şunları kaydetti:

"Sistemde bilet satışını açmaya başladılar. Tarihi, THY belirleyecek ama en geç bir hafta. Havalimanımızın yeni terminal binasının da projesi çizildi. En kısa zamanda onun ihalesi yapılacak ve Siirt Havalimanı yeni terminal binasıyla vatandaşımızın hizmetine girecektir."

AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören de hizmetlerin en iyisine layık olan Siirt halkının bundan sonra havalimanından faydalanabileceğini belirtti.

Vali Atik ve diğer yetkililere bu süreçte verdikleri emeklerden dolayı teşekkür eden Ören, "Çok şükür havalimanımızda gerekli cihazların ardından THY'ye ait uçağımız başarılı bir şekilde inişini gerçekleştirdi. İnşallah seferlerin başlamasının ardından diğer illerimize de uçuşların gerçekleşmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz." dedi.

Osman Ören, uçuşların hayırlı ve uğurlu olması dileğinde bulundu.

THY'ye ait Airbus A319 tipi yolcu uçağının alana inişi sırasında AK Parti Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay, Siirt Cumhuriyet Başsavcısı Yunus Fırat, AK Parti İl Başkanı Fuat Özgür Çalapkulu, İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay ve diğer yetkililer de hazır bulundu.

Kaynak: AA