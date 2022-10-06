Zaruri ihtiyaçlarını karşılayamayan engelli, yaşlı ve kronik hastalığı olan binlerce kişiye evinde hizmet veriliyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 81 ilde bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı önemli bir görevi yürütüyor.

Bakıma ihtiyacı olanlar yalnız bırakılmıyor. Destek alan Ahmet Ayhan şunları söyledi:

''Bütün ağır işlerimizi yapıyorlar sağ olsunlar. Biz zaten rahatsız olduğumuz için yapamıyoruz. Amca diyorlar siz yapmayın, biz gelir yaparız.''

''Evladım gibi''

Milli Vefa Programı adı verilen hizmet için 6 binden fazla görevli mesai yapıyor.

Görevlilerin güler yüzlü olduğunu belirten Şerife Ayhan, "Geldiler mi her bir şeyimi yapıyorlar sağ olsun. İçime sinerek, güler yüzleriyle hani hiç bir görevli gibi değil. Evladım gibi'' dedi.

67 yaşındaki Adnan Kızılkan da evinde hizmet alanlardan. Kızılkan, "Temizlik yapıyorlar, banyomu yaptırıyorlar. Yemeğimi yapıyorlar, tırnaklarımı bile kesiyorlar, devlet olmasaydı ben bitmiştim" diye konuştu.

''Onlar bizim hem annemiz, hem babamız''

Görevliler işlerini büyük bir özveriyle yerine getiriyor. Keçiören SYD görevlisi Mehtap Bulut, şunları söylüyor:

"Onlar bizim hem annemiz, hem babamız. Elimizden geldiği kadar kendilerine yardımcı olmaya çalışıyoruz.''