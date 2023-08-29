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Türkiye
TRT Haber 29.08.2023 06:26

9 ile gök gürültülü sağanak uyarısı

Meteoroloji 9 ili sarı kodla uyardı. Yurdun kuzeydoğu kesimlerinde yerel kuvvetli gök gürültülü yağış bekleniyor.

9 ile gök gürültülü sağanak uyarısı
[Fotoğraf: (Arşiv)]

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan değerlendirmeye göre, yurdun kuzeydoğu kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

9 il sarı kodla uyarıldı. Artvin, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Rize, Bayburt ile Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli sağanak etkili olacak.

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Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar ve heyelan gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

'Sarı' kod uyarısı nedir?

Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.

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