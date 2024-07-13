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Türkiye
AA 13.07.2024 21:45

9 il için sağanak uyarısı

Meteoroloji 9 il için gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu.

9 il için sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, yarın öğle saatlerinden sonra Erzurum'un kuzey ve doğusu ile Kars ve Ardahan'da yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Hava Durumu Uyarıları için tıklayın
Hava Durumu Uyarıları için tıklayın

Doğu Karadeniz için gök gürültülü sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, gece saatlerinden sonra Rize'de yerel kuvvetli ve çok kuvvetli, Trabzon çevreleri, Artvin'in kuzeyi, Giresun'un doğusu ile yarın öğle saatlerinden sonra Artvin, Gümüşhane ve Bayburt'ta yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak olacağı tahmin ediliyor.

Sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve iç kesimlerde yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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