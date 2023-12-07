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Türkiye
DHA 07.12.2023 16:51

8 yaşındaki çocuğu otobüste unuttular

İstanbul'da belediye otobüsüne binen aile, inerken 8 yaşındaki çocuğu araçta unuttu. Aile fertlerinin otobüsün peşinden bağırdığını gören bir sürücü aracı takip ederek şoföre durumu anlattı.

Olay, Atakent Mahallesi, İkitelli Caddesi'nde 1 Aralık Cuma günü akşam saatlerinde meydana geldi. 8 yaşındaki Yusuf Aslan ailesi ile birlikte Esenler otogarında Avcılar-Otogar hattında çalışan İETT otobüsüne bindi.

Bir süre sonra bir koltuğun boşalması ile küçük çocuk koltuğa oturdu ve uyumaya başladı. Otobüs İkitelli durağına geldiğinde küçük çocuğun ailesi otobüsten indi.

8 yaşındaki çocuğu otobüste unuttular

Otobüsün hareket etmesinin ardından aile çocuklarını otobüste unuttuklarını fark etti. Otobüsün arkasında bağırarak otobüs şoförüne seslerini duyurmaya çalışsa da başarılı olamadı. Ailenin bağırışlarını fark eden bir sürücü otobüsü takip ederek, otobüs şoförünü durdurup uyardı.

Yolcuların bir çocuğun koltukta uyuduğunu söylemesi üzerine polis ekiplerine ihbarda bulunuldu. Olay yerine gelen polisler çocuğu alarak polis merkezine götürdü. Ailesi de polis merkezine giderek çocuklarını teslim aldı.  

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8 yaşındaki çocuğu otobüste unuttular
8 yaşındaki çocuğu otobüste unuttular
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