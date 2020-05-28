Antalya Kepez’de bulunan Su Ürünleri Enstitüsü’nde yetiştirilen sazanlar, özel korumalı gereçlerle Bursa Tarım ve Orman Müdürlüğüne getirildi.

Orhangazi’de İznik Gölü'nün Üreğil altındaki sahilden 40 bin yavru sazan, Orhangazi Tarım ve Orman Müdürü Gürkan Kabul ile Orhangazi Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Zelkif Bektaş tarafından suya salındı. İznik’ten ise 30 bin adet yavru sazan bırakıldı.

[Fotoğraf: DHA]

Bektaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, İznik Gölü’nde balık varlığının artırılması için mücadele verildiğini söyledi.

Tarım ve Orman Bakanlığının bu konuda çalışmalarının olduğunu belirten Bektaş, "Avlanmanın yasak olduğu dönemlerde de hem İznik Bot Komutanlığı hem de Orhangazi Tarım ve Orman Müdürlüğünün sıkı denetimleri sayesinde göldeki balık üretimi artmaya başladı. Bizler de balıkçılar olarak üzerimize düşeni yapıyoruz." diye konuştu.