Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, bugün itibarıyla çay hasadının yoğun olarak yapıldığı Araklı, Sürmene, Of, Hayrat ve Dernekpazarı ilçelerinde sağlık taramalarına başladı.

Yeterli sayıda oluşturulan ekipler, sağlık taramasından geçirilen bu kişiler arasında gerekli görülenlerden Covid-19 testi yapılmak üzere numune alıyor.

[Fotoğraf: AA]

Ayrıca, ikametgah adresleri Ortahisar ilçesi olan çay üreticilerinden de gerekli görüldüğü durumlarda örnek alınıyor.

Yetkililer, il dışından gelen vatandaşların sağlıklı şekilde çay hasadı yapabilmeleri, muhtemel vakalarla diğer vatandaşların temasının erkenden kesilebilmesi için çalışmaların sürdürüleceğini kaydetti.