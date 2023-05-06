7 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı

İnegöl-Bursa karayolu üzeri Hikmet Şahin köprülü kavşağında yağış nedeniyle yavaşlayan trafikte minibüse arkasında seyir halinde olan bir otomobil çarptı.
Kazayla birlikte arkadan gelen 5 araç daha birbirine girdi. Zincirleme kaza sonucu sürücüler yaralanmazken, araçlarda yolcu konumunda bulunan İrem M. ile Seher S. yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle kapanan yol araçların yoldan kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açıldı.
Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.