Parçalı Bulutlu 19.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
İHA 06.05.2023 05:33

Denizli’ye ceviz büyüklüğünde dolu yağdı

Denizli’nin Çameli ilçesinde ceviz büyüklüğünde meydana gelen şiddetli dolu yağışı, ekili arazilerde ve araçlarda hasara neden oldu.

Denizli’ye ceviz büyüklüğünde dolu yağdı
[Fotograf: İHA]

Uzun yıllar ortalamasının üzerinde kurak bir sonbahar ve kış mevsiminin ardından baharı kar ve yağışla karşılayan Denizli’de, alışıla gelmedik hava olayları yaşanmaya devam ediyor.

Nisan ayını kar yağışıyla karşılayan Çameli ilçesi, bu kez şiddetli dolu yağışıyla beyaza büründü. Akşam saatlerinde aniden başlayan ve yaklaşık 15 dakika devam eden dolu yağışı, hayatı olumsuz yönde etkiledi.

Dolu büyük hasara neden oldu Ceviz büyüklüğünde yaşanan ve her yeri kar yağmış gibi beyaz örtüyle kaplayan dolu yağışına hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, sığınacak yer aradı.

Şiddetli dolu yağışının neden olduğu hasar, yağışın etkisini kaybetmesiyle ortaya çıktı.

Araçların camları patladı

Şiddetli dolu yağışı, ekili arazilerin yanı sıra araç ve gereçlerde hasara neden oldu.

Hayatında ilk kez bu şekilde bir dolu yağışıyla karşılaştığını ifade eden Kadir Çelik, “Çameli’de dolu yağışı çok hızlı bir şekilde başladı. Yaklaşık 15 dakika boyunca devam etti. Bütün araçlarda büyük veya küçük hasar oluşturdu. Zarar çok büyük, herkes aracındaki hasarı tespit etmeye çalışıyor. Bazı araçların camları patlamış, bazı araçların aynaları kırılmış” dedi.

ETİKETLER
Denizli Hava Durumu Yağış
Sıradaki Haber
İzmir'de bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü öldü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
08:29
Adana'da tıra arkadan çarpan motosikletli hayatını kaybetti
08:15
Edirne'de gün aydınlanırken dileklerin yazılı olduğu kağıtlar Tunca Nehri'ne bırakıldı
08:05
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve eşi Hümeyra Oktay, Londra'da Kıbrıs Türkü aileye misafir oldu
07:49
7 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı
07:05
Karamollaoğlu: Bizim derdimiz insanların daha mesut, daha bahtiyar olmalarını sağlamak
06:38
İzmir'de bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü öldü
İskenderun'da deniz seviyesi yükseldi: Caddeler su altında kaldı
İskenderun'da deniz seviyesi yükseldi: Caddeler su altında kaldı
FOTO FOKUS
ABD'de kimya fabrikasında patlama: 1 ölü
ABD'de kimya fabrikasında patlama: 1 ölü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ