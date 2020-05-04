Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantının gündeminde normalleşme planı ve eğitimde atılacak adımlar vardı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, video konferans yöntemiyle düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından koronavirüs tedbirleri kapsamında yeni kararları açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan “Normal hayata dünüşü kademe kademe başlatacağız. Sınırlamalar azalsa bile devam edecektir.” dedi.

65 yaş üstündekiler ne zaman sokağa çıkabilecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan“Sınırlandırmaların kademeli şekilde esnetilmesi ile ilgili düzenlemeleri genel olarak mayıs, haziran ve temmuz aylarına yayarak yapıyoruz.” Dedi.

65 yaşın üstündekiler için uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili Erdoğan "65 yaş üstüne ilk etapta sokağa çıkma sınırlandırılması günlerinin birinde ve 4 saat süreyle dışarı çıkabilme imkanı getiriyoruz." dedi.

20 yaş altı sokağa çıkma kısıtlamasına düzenleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan “14 yaşına kadar çocuklar 13 Mayıs'ta 11.00 ile 15.00 saatleri arasında yürüme mesafesiyle dışarı çıkabilecekler. 15-20 yaş grubu, 15 Mayıs Cuma günü, yine aynı şartlarda ve aynı saatlerde dışarı çıkabilecek.” açıklamasını yaptı.