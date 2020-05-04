TEM Otoyolu Akşemsettin Viyadüğü üzerinde meydana kazada, hafriyat kamyonu havanın yağışlı olması nedeniyle duramayarak bir araca vurduktan sonra bariyerlere çarptı. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Ankara istikameti araç geçişine kapatılırken, bir süre trafik oluştu.

Bariyerlere çarpan kamyonun dorsesi vinç yardımıyla yolun kenarına çekilerek trafiğin iki şeritten akışı sağlandı.

Kaza yapan araçların kaldırılmasıyla trafik normale döndü.