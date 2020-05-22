Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

18 Mayıs Pazartesi Tarabya'daki Huber Köşkü'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı’nın akabinde Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yaptı.

Bayramda sokağa çıkma kısıtlaması kaç gün olacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, video konferans yöntemiyle düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada Ramazan Bayramı’nda sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanıp uygulanmayacağına da değindi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan “Arife gününden bayramın son gününe kadar, 23-24-25-26 Mayıs tarihlerinde 81 ilimizin tamamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır. İnşallah bayramdan sonra bu tür sınırlamalara ihtiyacımızın olmayacağı bir tabloyla karşılaşacağımıza inanıyorum.” dedi.

65 yaş üstü sokağa çıkma izni ne zaman?

Cumhurbaşkanı Erdoğan 65 yaş üstü vatandaşların bayramın birinci günü sokağa çıkabileceklerini belirtti.

Erdoğan “Bayramın birinci günü olan 24 Mayıs Pazar günü 14.00-20.00 saatleri arasında 65 yaş üstü vatandaşlarımız yine sokağa çıkabilecek. Bu hafta çarşamba ve cuma günleri gençlerimizle ilgili esnetme uygulaması yine devam edecektir.” dedi.