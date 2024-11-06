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Türkiye
AA 06.11.2024 12:25

60 milyon liralık sahte fatura operasyonunda 57 gözaltı

Kocaeli merkezli 4 ilde, sahte fiş ve fatura basan suç örgütüne yönelik operasyonda 57 şüpheli gözaltına alındı. Sahte faturaların değerinin yaklaşık 60 milyon lira olduğu belirlendi.

60 milyon liralık sahte fatura operasyonunda 57 gözaltı

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde sahte fiş ve fatura basarak vergi kaybına neden olan ve kamu kurumlarına karşı nitelikli dolandırıcılık suçu işleyen suç örgütüne yönelik Kocaeli merkezli 4 ilde operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında 57 zanlı gözaltına alındı, 3 adreste yapılan aramada fatura üretilen cihazlar, yaklaşık 10 bin adet sahte fatura ile faturaların dağıtımı ile ilgili alıcı listeleri ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Dosya kapsamında ele geçirilen sahte faturaların değerinin yaklaşık 60 milyon lira olduğu tespit edildi.

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Dolandırıcılık Kaçakçılık Kocaeli
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