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Türkiye
AA 06.11.2024 11:57

Trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüye 11 bin 972 lira ceza

İstanbul Arnavutköy'de, makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüye 11 bin 972 lira ceza kesildi.

Trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüye 11 bin 972 lira ceza

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Eski Edirne Caddesi’nde makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücünün görüntülerinin sosyal medyada yer alması üzerine harekete geçti.

Ekipler, aracın plaka bilgilerinden kimliğini belirlediği B.A'yı yakaladı.

Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun "makas atmak", "yakın takip", "saygısızca araç kullanmak", "cam filmi kullanmak" ve "plakanın okunmasını zorlaştıracak şekilde değişiklik yapmak" maddeleri gereğince toplam 11 bin 972 lira cezai işlem uygulandı.

Öte yandan B.A. hakkında adli işlem de başlatıldı.

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