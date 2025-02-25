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Türkiye
TRT Haber 25.02.2025 07:46

6 ilde organize suç örgütlerine operasyon: 74 gözaltı

8 ayrı organize suç örgütüne yönelik 6 ilde düzenlenen operasyonlarda elebaşlarının da aralarında bulunduğu organize suç örgütü üyesi 74 şüpheli yakalandı.

6 ilde organize suç örgütlerine operasyon: 74 gözaltı

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