Çok Bulutlu 16.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
TRT Haber 26.10.2023 08:22

6 ilde dolandırıcılara 'sahte ses' operasyonu: 62 gözaltı

İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen 'sahte ses' operasyosu kapsamında nitelikli dolandırıcılık suçunu işledikleri tespit edilen 62 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin 42'si tutuklandı, 12'si hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

6 ilde dolandırıcılara 'sahte ses' operasyonu: 62 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Dolandırıcılara, onların iş birlikçilerine, zehir tacirlerine, çetelere, teröristlere, organize suç örgütlerine nefes aldırmayacağız" dedi. Operasyonun detaylarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Buna göre İstanbul merkezli Bursa, Kayseri, Kocaeli, Konya ve Hakkari'de örgütlü olarak nitelikli dolandırıcılık suçunu işleyen şüphelilere operasyon yapıldı. 

Düşük faizli kredi kullandırma bahanesi ile mağdurları arayarak mobil bankacılık hesaplarına erişen ve onları dolandırdığı tespit edilen 62 şüpheli yakalanarak gözaltına aldı.

42 şüpheli tutuklandı

Şüphelilerin 42'si tutuklandı, 12'si hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Yerlikaya, operasyonu düzenleyen polisleri tebrik etti. Paylaşımına, "Aziz milletimizin duaları ve destekleriyle, mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek" notunu düştü. 

ETİKETLER
Ali Yerlikaya Bursa Dolandırıcılık İstanbul Kayseri Kocaeli
Sıradaki Haber
Kocaeli'de 16 yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiği kavgaya ilişkin bir zanlı tutuklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
02:05
Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda arıza: Kamyon telleri kopardı
02:06
Oxfam: Hastaneleri hedef almanın hiçbir haklı nedeni yoktur
01:51
Avcılar'da servis çocuğa çarptı
01:43
Tekirdağ'da DEAŞ operasyonu: 3 tutuklama
01:41
Karabük'te öğrenciler "100. yıl" koreografisi oluşturdu
01:39
İsrail Gazze sınırındaki operasyonların "resmi bir kara harekatı" olmadığını belirtti
Gazze bombardıman altında
Gazze bombardıman altında
FOTO FOKUS
“TRT’de 100. Yıl” Programında Cumhuriyet Coşkusu Yaşanacak
“TRT’de 100. Yıl” Programında Cumhuriyet Coşkusu Yaşanacak
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ