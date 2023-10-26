6 ilde dolandırıcılara 'sahte ses' operasyonu: 62 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Dolandırıcılara, onların iş birlikçilerine, zehir tacirlerine, çetelere, teröristlere, organize suç örgütlerine nefes aldırmayacağız" dedi. Operasyonun detaylarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Buna göre İstanbul merkezli Bursa, Kayseri, Kocaeli, Konya ve Hakkari'de örgütlü olarak nitelikli dolandırıcılık suçunu işleyen şüphelilere operasyon yapıldı.

Düşük faizli kredi kullandırma bahanesi ile mağdurları arayarak mobil bankacılık hesaplarına erişen ve onları dolandırdığı tespit edilen 62 şüpheli yakalanarak gözaltına aldı.

42 şüpheli tutuklandı

Şüphelilerin 42'si tutuklandı, 12'si hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Yerlikaya, operasyonu düzenleyen polisleri tebrik etti. Paylaşımına, "Aziz milletimizin duaları ve destekleriyle, mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek" notunu düştü.