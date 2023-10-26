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Türkiye
AA 26.10.2023 07:57

Kocaeli'de 16 yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiği kavgaya ilişkin bir zanlı tutuklandı

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde, 16 yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiği bıçaklı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 8 şüpheliden biri tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kocaeli'de 16 yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiği kavgaya ilişkin bir zanlı tutuklandı

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, önceki gün Özgürlük Mahallesi 210 Sokak'ta, 16 yaşındaki Rıdvan Saygın'ın hayatını kaybettiği bıçaklı kavgayla ilgili bir zanlıyı daha gözaltına aldı.

Olaya karıştığı belirlenen 8 şüphelinin, emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Daha sonra Gebze Adliyesine sevk edilen zanlılardan Ö.A. tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Özgürlük Mahallesi 210 Sokak'ta, 23 Ekim'de, aralarında husumet olduğu belirtilen iki grup tartışmış, bıçaklı kavgada yaralanan Rıdvan Saygın, kaldırıldığı özel hastanede müdahaleye rağmen yaşamını yitirmişti.

Olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan polis ekipleri, 7 zanlıyı gözaltına almıştı.

Saygın'ın cenazesi, memleketi Düzce'nin Yığılca ilçesinde toprağa verilmişti.

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