TRT Haber 14.11.2025 07:07

6 il için "sarı" uyarı: Sağanak ve kar yağışına dikkat

Orta Karadeniz ile İç Anadolu'nun kuzeydoğusunda beklenen sağanak ve yüksek kesimlerde etkili olacak karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı nedeniyle 6 il için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

6 il için "sarı" uyarı: Sağanak ve kar yağışına dikkat
[Fotograf: AA]

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Güneydoğu Anadolu çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağış ve karla karışık yağmur yer yer kar yağışı beklenen Giresun, Kayseri, Ordu, Samsun, Sivas ve Tokat için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

Genel olarak yağmur ve sağanak, öğle saatlerinden sonra sıcaklıklardaki düşüşe bağlı olarak 1200 metre üzeri rakımlı kesimlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması beklenen kuvvetli yağışların sebep olabileceği sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

