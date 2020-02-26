Mersin İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri "Birden fazla kişi tarafından gece vakti silahla sağma" suçundan 5 dosyadan 50 yıl hapis cezasına hükümlü ve hakkında yakalama emri bulunan G.G'nin kentte olduğunu belirledi.

Operasyonla yakalandı

Polis ekipleri, yaptığı istihbari çalışma ve fiziki takip çalışma neticesinde hükümlüyü, İhsaniye Mahallesinde bulunan özel bir hastanenin önüne düzenlediği operasyonda yakalanarak gözaltına aldı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.