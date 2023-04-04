Haber Giriş: 4 Nisan 2023 Salı 10:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
5 ilde 'Sarılar' suç örgütüne operasyon: 102 gözaltı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Sarılar' suç örgütüne yönelik Adana merkezli 5 ilde eş zamanlı operasyonda 102 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.
Bakan Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
"Organize suç örgütlerine göz açtırmıyoruz. Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 'Sarılar' suç örgütüne yönelik Adana merkezli 5 ilde eş zamanlı yapılan operasyonda 102 şüpheli gözaltına alındı. Adana emniyetimize, kahraman polislerimize tebrikler."
Etiketler: Adana Süleyman Soylu Suç Örgütü
Son Haberler
- 11:10
- 11:09
- 11:04
- 11:00
- 11:02
Sıradaki Haber
Kız Kulesi mayısın ilk haftası ziyarete açılacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz