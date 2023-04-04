153 yıllık tarihinde 7'nci kez taşınan ilçelerinin suya gömüldüğü anlara tanıklık edenler, doğup büyüdükleri yeri son kez uzaktan izliyor...

"Ağlamamak için kendimi zor tutuyorum"

Eski yerleşim yerindeki evinin ve bahçesinin su altında kaldığını söyleyen esnaf Muzaffer Cellat, "Burada geçmişimizi, sular altında kalan 55 yıllık evimizi ve bahçemizi seyrediyoruz. Ağlamamak için kendimi zor tutuyorum. 55 yıl esnaflık yaptım. Şu anda sular evimin birinci katına ulaştı" dedi.

Sadenur Tamyürek de “Suyun altında kalan anılarımızı, yaşanmışlıkları ve hatıralarımızı hüzünle seyrediyorum. Buradan geçmiş hayatımıza bakıyorum. 40 yılımız sular altında kaldı. Şimdi yeni yerleşim yerinde yeni bir yaşama alışmaya çalışıyoruz” diye konuştu.



Selfinaz İnce da `Çok üzülüyoruz ama devletimizden Allah razı olsun` dedi.

Dünyanın 5'inci en yüksek barajı Yusufeli Barajı

Çoruh'un üzerine projelendirilip, temeli 26 Şubat 2013'te atılan, 275 metre gövde yüksekliğiyle Türkiye'nin en yüksek, dünyanın 5'inci en yüksek barajı Yusufeli Barajı ile hidroelektrik santralinin inşası tamamlandı.

558 megavat kurulu gücüyle ülke ekonomisine yıllık 5 milyar lira katkı sağlayacak projeyle, düşey ve yatay düzlemde kavisli şekilde tasarlanan dev gövdenin arkasında depolanan suyun potansiyel enerjisi, yıllık ortalama 1 milyar 900 milyon kilovat saatlik elektrik enerjisine dönüştürülecek.

2,3 milyar metreküp su depolama hacmine sahip baraj, 29 Mayıs 2023'te elektrik üretimine geçecek.