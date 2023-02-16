Adana'da özel bir maden ocağından emekli olan Abdullah Üstün, Kahramanmaraş Azerbaycan Bulvarı üzerinde bulunan 7 katlı Aydın Apartmanı'nın çökmesi sonucu binanın 4'üncü katında oturan ablası Cennet, eniştesi Muttalip, yeğenleri Şadiye, Büşra ve Barış Dolutaş'ı kaybetti.

Yakınlarını memleketleri Adana'da toprağa veren emekli madenci, tekrar aynı binaya dönerek enkazda kalanların çıkarılmasına yardımcı oldu.

Enkazdan cenazelerin çıkartılması konusunda yardımcı olduğunu söyleyen Abdullah Üstün, "4'üncü katta ablam, eniştem, yeğenlerim vardı. Depremde 5 yakınım hayatını kaybetti. Aydın Apartmanı'ndaydılar. Depremden sonra yakınlarıma ulaşamadım. Yollar çok kalabalıktı. Adana'dan buraya yaklaşık 8,5 saatte geldik. Sonra cenazelerimizi alıp geri gittik. Yakınlarımın defnetme işlemlerini hallettikten sonra arama kurtarma çalışmaları için geri geldim. Cenazelerin çıkarılması konusunda yardım ediyorum. Elimden geleni yapıyorum. Emekli maden işçisiyim. Enkazda kalanlar var. 20-25 kişinin olduğu söyleniyor. Enkaz çalışmalarına yardımcı olacağım" dedi.