4'üncü kattan düşen çocuk ölümden döndü

İstanbul Güngören'de dün akşam saat 21.00 sıralarında 5 katlı bir binanın 4'üncü katındaki dairenin açık penceresine çıkan çocuk, binan önünde park halindeki bir minibüsün üzerine düştü.

Minibüsün tavanına düşen çocuk daha sonra kaldırıma yuvarlandı. Çocuğun düştüğünü gören mahalle sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

"Biz çöp zannettik"

Çevrede bulunan bir pastanede çalışan Ceren Tosuncuk, "Arkadaşlarla dükkan önünde konuşurken 4'üncü kattan bir çocuk düştü. Arkadan pencereden birisi baktı sonra içeri girdi. Biz çöp zannettik. Bebek olduğunu görünce heyecanlandık. Polisler geldi, ambulans geldi aldılar götürdüler çocuğu. Minibüsün üzerine düştü ardından yere doğru yuvarlandı." dedi.