FETÖ'nün Jandarma ve mülkiyedeki yapılanmasına 45 ilde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

MİT, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM ile Siber Daire Başkanlıklarınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarının deşifresine yönelik olarak yapılan çalışmalar sonucunda, örgütün Jandarma Genel Komutanlığını hedef alarak içerisinde yuvalanan 73'ü daha önce ihraç edilmiş kamu görevlisi, 26'sı özel sektör çalışanı olmak üzere 99 örgüt yöneticisi gözaltına alındı.

Aynı operasyon kapsamında örgütün mülki idareye sızan mensuplarından sorumlu yönetici olduğu belirlenen 7'si daha önce ihraç edilmiş kamu görevlisi olmak üzere 15 kişi hakkında da gözaltı kararı verildi.

Ankara merkezli 45 ilde başlatılan soruşturmada toplam 114 şüphelinin gözaltına alınmalarına karar verildi.