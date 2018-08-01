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45 hava aracı Ankara'dan Isparta'ya taşınıyor

Kara Havacılık Okul Komutanlığı'nın planlı taşınması kapsamında uçak ve helikopterlerden oluşan 45 hava aracı aralıklarla Ankara'dan Isparta'ya naklediliyor.

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Kara Havacılık Okul Komutanlığı'nın Isparta'ya taşınmasıyla ilgili alınan karar kapsamında hava araçlarının intikali gerçekleştiriliyor.

Bu kapsamda sabah saatlerinden itibaren Ankara'dan 15 T-128 eğitim uçağı, 15 AB-216 ve 15 UH-1 helikopteri olmak üzere toplam 45 hava aracının Isparta'ya havadan intikali yapılıyor.

Uçak ve helikopterler saat 07.00'den itibaren her saat başında 6 uçak/helikopter olacak şekilde havalanacak.

Söz konusu çalışmaların akşama kadar tamamlanmasının hedeflendiği, planlı çalışmadan dolayı vatandaşların paniğe kapılmaması gerektiği belirtildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Kara Havacılık Okul Komutanlığı, ısparta, ankara
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