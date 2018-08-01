Van'da terör operasyonu: 23 gözaltı

Van Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, terör örgütü PKK/KCK'nın saldırı ve faaliyetlerinin deşifresi ile önlenmesine yönelik teknik ve fiziki çalışmalar gerçekleştirildiği belirtildi.

Erciş'te haklarında yakalama kararı çıkarılan 23 kişi, "terör örgütü PKK/KCK'ya üye olmak, yardım ve yataklık etmek" suçlarından gözaltına alındı.

Zanlıların ikamet ve üst aramalarında çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

Terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ/PDY ile hukuk devleti ilkelerine bağlı ve insan haklarına saygılı görev anlayışı çerçevesinde mücadele edildiği ifade edilen açıklamada, "Gerek toplumun tüm katmanlarıyla gerekse terörle mücadele eden diğer kurumlarla koordinasyon ve iş birliği içerisinde halkımızın huzuru, devletimizin selameti için her türlü terör olayını önlemeye yönelik çalışmalarımız kararlılıkla sürdürülmekte ve gerekli tüm tedbirler alınmaktadır" denildi.

Kaynak: AA