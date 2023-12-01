43 ilin geçiş güzergahında 'kış lastiği' denetimi

Kara yollarında meydana gelen buzlanmalarda araçların yol tutuşunun artırılması ve kaymaya dayalı muhtemel trafik kazalarının önüne geçilebilmesi amacıyla zorunlu kış lastiği uygulaması bugün itibariyle başladı.

Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahı "kilit kavşak" Kırıkkale'de, kentin giriş ve çıkış noktalarında denetim yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekiplerince, Kırıkkale-Ankara D200 kara yolu üzerindeki uygulama noktasında yapılan denetimde durdurulan tır, kamyon, otobüs ve minibüs gibi ticari araçların lastikleri kontrol edildi.

Ekipler, araçların kış lastiği takıp takmadığı kontrol ederken, kış lastiği bulunanların ise diş derinliğine baktı.

Sürücüleri, araçlara kış lastiği takmanın önemi konusunda da bilgilendirdi. Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlara yönelik uygulama, 15 Nisan 2024'e kadar sürecek.

Otobüs şoförü Harun Bayrakçı, "Kış lastiği çok önemli. İnsanlar kendi araçlarını kullanırken emniyet kemeri takıyorsa buda arabanın emniyet kemeridir. Çünkü yaz lastiği olunca yağmurda karda araba kayıyor. Kış lastiği olduğunda da hem yolcularımız güvende hem kendimiz güvendeyiz. Firmamıza ait bütün araçlarda da lastikler değişti. Bence herkesin kış lastiği kullanması gerekiyor" dedi.

