Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, sabah ilk saatlerde Muş, Bitlis, Hakkari ve Van'ın güney ilçelerinde hafif olmak üzere karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı geçecek.

Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don ile yer yer sis ve pus görüleceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenen bölgede, rüzgar genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

En düşük sıcaklık Hakkari'de görüldü

Bölgede gerçekleşen en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Muş'ta 3, Van'da 5, Bitlis ve Hakkari'de 6 derece ölçüldü.

Günün beklenen en yüksek hava sıcaklığının Van ve Muş'ta 3, Bitlis'te 0, Hakkari'de sıfırın altında 1 derece olması öngörülüyor.

Bölge genelinde buzlanma ve yüksek kesimlerde çığ beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Kaynak: AA