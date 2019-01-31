Birincisi geçen yıl 20-23 Eylül'de düzenlenen "TEKNOFEST İSTANBUL Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali"nin en önemli ayağını oluşturan teknoloji yarışmalarına başvurular devam ediyor. Son başvuru tarihi 28 Şubat.

Birinci olan takımların ödülü 10 bin lira

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan duyuruya göre, TEKNOFEST kapsamında düzenlenecek yarışmalardan biri olan, kişilerin sosyal sorumluluk bilincini teknolojik bilgi ve birikimleriyle entegre edip topluma fayda sağlayacak projeler ortaya çıkarmasını amaçlayan "İnsanlık Yararına Teknolojiler Yarışması" bu yıl AFAD öncülüğünde düzenlenecek.

"TEKNOFEST İnsanlık Yararına Teknolojiler Yarışması"na, Türkiye ve yurt dışında öğrenim gören tüm ilköğretim, ortaokul, lise ve üniversite öğrencileri ile yetişkinler katılabilecek. Yarışmaya bireysel katılım sağlanabileceği gibi grup olarak da başvurulabilecek.

Yarışma, sağlık, eğitim, çevre, ulaşım ve afet yönetimi kategorilerinden oluşuyor.

"İlköğretim, ortaokul ve lise" ile "üniversite, mezun ve yetişkin" klasmanlarında ilgili kategorilerde birinci olan takımlara 10'ar bin, ikinci takımlara 5'er bin ve üçüncü olan takımlara 3'er bin lira ödül verilecek.

Amaç dezavantajlı bölgelerde eğitim, sağlık, ulaşım sorunlarını çözmek

Yarışma kapsamında, teknolojik ve ekonomik açıdan dezavantajlı bölgelerde eğitim, sağlık, ulaşım, çevre ve benzeri alanlarla ilgili sorunları çözmek, bu bölgelerde hayatı kolaylaştırmak için çalışmalar ortaya koymak, teknolojileri özgün ve milli kaynaklarla hayata geçirmek temel esas olacak.

Yarışmayla ilgili ayrıntılı bilgiye "www.afad.gov.tr" internet sitesinden ulaşılabiliyor.

Kaynak: AA