Dünyanın en kapsamlı oyun geliştirme maratonu Global Game Jam (GGJ) 2008’den beri her yıl dünyanın pek çok yerinde eş zamanlı düzenleniyor. Maraton, Türkiye’de ise 2009’da ODTÜ TEKNOKENT tarafından hayata geçirildi.

Animasyon Teknolojileri ve Oyun Geliştirme Merkezinin bünyesinde gerçekleştirilen maraton, 25-26-27 Ocak tarihlerinde Ankara’da yapıldı.

Oyun tasarımcıları, programcılar, görsel sanatçılar, ses geliştiriciler ve müzisyenler...

Hepsi GGJ ATOM kapsamında bir araya geldi. 48 saat boyunca yetenek ve bilgilerini sergiledi. Katılımcılar, ilk gün açıklanan temaya göre oyun fikirlerini düşünüp ekipleriyle oyunlarını geliştirdi.

"Ev sizin için ne ifade ediyor?"

GGJ'de "Ev sizin için ne ifade ediyor?" temasının açıklanmasıyla oyun geliştirme maratonu başladı. Bu yıl 250 kişinin katıldığı maratonda 56 oyun geliştirildi.

Maratonun amacı ise geliştiricilerin GGJ’de oynanabilir bir oyun geliştirmeleri ve diğer katılımcılar ile birlikte çalışarak paylaşım becerisi kazanması.

GGJ ATOM, uluslararası etkinlik yönetimi olan Globalgamejam.org’un belirlediği “rekabet değil paylaşım” vurgusunu da ön plana taşıyor.

Türkiye'nin, dünyadaki milyarlarca dolarlık oyun pazarında payı henüz çok küçük. Ancak hızla gelişim gösteriyor. Öyle ki geçen yıl 1 milyar 50 milyon dolarlık oyun yazılımı ihracatı gerçekleştirildi.

48 saatte sıfırdan oyun

ATOM Yöneticisi Emek Kepenek, amaçlarının oyunseverleri bir araya getirmek ve onları çalışabilecekleri kişilerle tanıştırmak olduğunu söyledi.

"GGJ, dünyada 860'dan fazla merkezde yapılıyor. Her ocak ayının son hafta sonu düzenlenen bir etkinlik. Her sene sayıyı artırarak gidiyoruz. İlk olarak 13 kişiyle başladık. Türkiye’de de 13 farklı merkezde yapılıyor."

Katılımcıların sıfırdan bir oyunu belirlenen bir tema çerçevesinde yaptıklarını belirten Kepenek, şöyle konuştu:

"Bunun için belli yöntemler, belli araçlar, belli teknolojiler var. Daha iyi nasıl öğreneceklerini, daha iyi nasıl yapabileceklerini ve nelere dikkat etmeleri gerektiğini burada ekipteki arkadaşlarıyla konuşarak öğreniyorlar. Çok fazla bilgi ve birikimle buradan ayrılıyorlar ve mutlu oluyorlar diye düşünüyorum."

"Terliği Yersin", "İzdivaça Uçuş"

Etkinlikte, anne terliğine, evlendirme ısrarına, geç saatte dönüşte evde bekleyen babanın iknasına yönelik verilen mücadele oyuna dönüştürüldü.

"Çocuk Adam ve Kardeşi" oyununda, iki kardeş yatak altından çıkan "anne terliği", "yemek", "dişçi" gibi hoşlanmadıkları ve korktukları şeyleri yenmek için mücadele ediyor.

Merkezinde "anne terliği" olan bir diğer oyun ise "Terliği Yersin" oldu. Oyunun kahramanı yaramaz Kaan, annesinin "Terliği yersin!" tehdidine boyun eğmiyor.

Evde en çok kanepenin arkasına saklanmayı seven Kaan, kendisi çok eğlenirken annesinin sabrının sınırlarını zorluyor. Kardeşi Işın da Kaan'ın yaramazlıklarına alet oluyor. Böylelikle ardı arkası kesilmeyen terlik fırlatma operasyonları arasında heyecanlı bir atmosfer ortaya çıkıyor.

"İzdivaça Uçuş" oyununun kahramanı ise yuva kurmak için annesinin zoruyla izdivaç yoluna çıkıyor. Kahramanın bu yolda kendini yeterince geliştirip istediği gelini ikna etmesi gerekiyor.

"Back to the Home" oyunu ise babaya karşı verilen mücadeleyi konu alıyor. Genç çocuk, arkadaşlarıyla geçirdiği eğlenceli bir günün ardından geç saatte eve geliyor.

Kimseyi uyandırmadan odasına girmek istiyor fakat evde uyumayan birisi onu bekliyor. Babasının terleten sorularına ikna edici yanıtlar vermeye çalışan çocuk, bu yeterli olmadığında ise kendisini babasıyla bir kovalamanın içinde buluyor.

Kaynak: TRT Haber, AA