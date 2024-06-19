4 ilde ormanlık ve otluk alanlardaki yangınlara müdahale sürüyor

Karacakaş Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 8 uçak, 2 helikopter, 20 arazöz, 7 su ikmal aracı ve 4 dozer sevk edildi.

Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

İzmir'de orman yangını

Karaburun ilçesindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

İhbar üzerine bölgeye 3 uçak, 1 helikopter, 11 arazöz, 3 su ikmal aracı ve 3 dozer sevk edildi.

Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışması sürüyor.

Öte yandan Bergama ilçesinde de Asklepios Ören Yeri yanındaki çam fıstık ağaçlarının bulunduğu alanda yangın çıktı. Yangın, Orman Bölge Müdürlüğü ve İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

[Fotoğraf: DHA]

Ayvalık'ta otluk alanda yangın

Çöp döküm sahasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın rüzgarın etkisiyle büyüyüp Sarıkayalıklar mevkisindeki makilik alana sıçradı.

Bölgeye sevk edilen Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) ve Ayvalık Belediyesi ekipleri yangına müdahaleye başladı.

[Fotoğraf: AA]

Arazöz ve su tankerleriyle yapılan söndürme çalışmalarına 2 uçak ve 2 helikopterle havadan destek sağlanıyor.

Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman ve Belediye Başkanı Mesut Ergin de bölgeye gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

Uşak'ta yangınla mücadele sürüyor

Uşak merkeze bağlı Akbulak köyü yakınlarında dün akşam saatlerinde çıkan yangın da söndürülmeye çalışılıyor.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bölgede etkili olan şiddetli rüzgarın, yangının kontrol altına alınmasını güçleştirdiğini söyledi.