AA 18.03.2026 16:37

4 ilde kaçakçılık operasyonu: 40 ton etil alkol ele geçirildi

İzmir merkezli 4 ilde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 40,2 ton etil alkol ele geçirildi, gözaltına alınan 19 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte taklit ve sahte şişeli içki satışı ve dağıtımını yapan şüpheliler ile bağlantılarına yönelik çalışma başlattı.

Ekiplerin yürüttüğü teknik ve fiziki çalışmanın ardından şüphelilerin kullandığı imalat ve depo adresleri belirlendi.

İzmir, Aydın, Manisa ve Mardin'de tespit edilen 5 ikamet, 3 depo, 1 iş yeri ve 6 araca eş zamanlı baskın düzenledi.

Operasyon kapsamında 19 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerdeki aramalarda 40,2 ton taklit etiketli etil alkol, 500 taklit etiket, 1500 kapak, 80 boş bidon, 15 adet 1 tonluk boş tank, 3 etil alkol arıtma cihazı ile aktarım motoru ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden 4'ü tutuklandı, diğerleri hakkında adli işlem başlatıldı.

