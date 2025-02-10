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Türkiye
TRT Haber 10.02.2025 01:49

4 ilde eğitime kar engeli

Kar yağışı nedeniyle Ordu, Samsun, Sinop ve Çanakkale'de bazı okullarda eğitime 1 gün ara verildi.

4 ilde eğitime kar engeli
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Ordu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini sürdürüyor. Ordu Valiliğinden yapılan açıklamada, oluşabilecek don riski ve buzlanma nedeniyle Akkuş, Kumru ve Ünye ilçelerinde bazı okulların tatil edildiği belirtildi

Samsun

Kar yağışı ve buzlanma sebebiyle Samsun'un Alaçam, Kavak ve Salıpazarı ilçelerinde taşımalı eğitim yapılan bazı okullarda eğitime bir gün ara verildi.

Sinop

Sinop'ta ise Gerze ve Dikmen ilçelerinde de taşımalı eğitim 1 gün süreyle yapılamayacak.

Çanakkale

Çanakkale'nin Yenice ve Çan ilçelerinde de aşırı buzlanma riski nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün süre ile ara verildi.

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Samsun Ordu Çanakkale Sinop Kar Yağışı
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