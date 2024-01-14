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Türkiye
AA 14.01.2024 10:23

4 ilde 1144 yol yoğun kardan ulaşıma kapandı

Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta 1144 yerleşim biriminin yolu yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı.

4 ilde 1144 yol yoğun kardan ulaşıma kapandı

Van'da iki gündür etkili olan kar ve tipi, ulaşımda aksamalara neden oldu, yaşamı olumsuz etkiledi.

Van Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde 671 yerleşim biriminin yolu kardan kapandı.

Karla mücadele ekipleri, mahalle yolları, ana arterler ve sokaklarda 390 araç ve 618 personelle karla mücadele çalışması yürüttü.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri de kentin bağlantı yollarında kar küreme çalışması yaptı.

Belediye ekipleri, vatandaşların ve sürücülerin sıkıntı yaşamaması için yollarda ve kaldırımlarda biriken karı iş makineleriyle başka bölgelere taşıdı. Vatandaşlar da ev ve iş yerlerinin önünü temizledi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Bahçesaray ilçesinde, yolu kardan kapanan Çatbayır Mahallesi'nde rahatsızlanan 42 yaşındaki muhtar Eyüp Kayan, 112 Acil Sağlık ve belediye karla mücadele ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucu evinden alınarak hastaneye ulaştırıldı.

Kar kalınlığının 60 santimetreyi geçtiği merkeze bağlı Edremit ilçesinde de tek katlı evler, araçlar, duraklar karla kaplandı.

Hakkari

Kentte 3 gündür etkili olan yağış nedeniyle yüksek kesimlerde kar kalınlığı 2 metreyi aştı.

İl Özel İdaresi'nden alınan bilgiye göre, yoğun kar ve tipi nedeniyle kent genelinde 298 yerleşim biriminin yolu kapandı.

Vatandaşların mağduriyet yaşamaması için çalışma yürüten karla mücadele ekipleri, yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Karayolları ve belediye ekipleri de sorumluluk alanlarındaki yol ve caddelerde kar küreme çalışması yapıyor.

Yağış nedeniyle beyaza bürünen kentte sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti, vatandaşlar ev ve iş yerlerinin önü ile araçlarının üzerindeki karı temizlemeye çalıştı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Muş

Muş İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, yüksek kesimlerde iki gündür etkili olan kar yağışının ardından kapanan 114 köy yolunun 104'ünü açtıklarını belirtti.

Kapalı 10 köy yolunu açmak için ekiplerin sahada çalıştığını ifade eden Yentür, acil durumlar için ekiplerin hazır bekletildiğini aktardı.

Muş'un Malazgirt ilçesinde etkili olan soğuk hava nedeniyle bitki ve ağaçlarda kırağı oluştu.

Bazı vatandaşlar, araçlarının üzerine battaniye sererek soğuktan korumaya çalıştı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Bitlis

Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kentte etkili olan kar ve tipi sonucu 165 köy yolunun kapandığını belirtti.

Kurtkan, kapanan köy yollarının açılması için ekiplerin çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü ifade etti.

Belediye ve karayolları ekipleri, kent merkezi ve ana caddelerde kar temizleme çalışması yürüttü.

Bazı vatandaşlar, araçların üzerindeki ve iş yerlerinin önündeki karı temizledi.

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