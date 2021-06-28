Esenyurt ilçesi Akçaburgaz Mahallesi'nden geçen Hadımköy yolu üzerindeki inşaat halindeki 38 katlı binanın 36. katında 10 günden bu yana sahipsiz bir köpek bulunduğunu fark eden ve köpeğin zaman zaman uç tarafa kadar geldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiyeye haber verdi.

Avcılar İtfaiye Grup Amirliği'nden sevk edilen ekipteki itfaiye erleri inşaatın uç noktasına kadar gelerek etrafa bakan köpeği sakinleştirmeye çalıştı. Tedirgin olan köpeği sakinleştirerek yanına yaklaşan itfaiye erleri ağ ve hayvan yakalama aparatını son ana kadar kullanmadı.

36 kat kucakta taşındı

Bölgede görevde bulunan polislerin de yardım ettiği kurtarma operasyonundan sonra sahipsiz köpeğin kucakta taşınarak indirilmesinden başka çare olmadığına kanaat getirildi.

İtfaiye erleri ve polisler günlerdir aç kaldığı için halsiz olduğu göze çarpan köpeği kucaklarında taşıyarak 36 kat indirdi.

Köpek, Esenyurt Belediyesi Veteriner Müdürlüğü görevlilerine teslim edilerek sağlık kontrolünden geçirildi.