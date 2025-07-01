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Türkiye
AA 01.07.2025 08:42

30 ilde FETÖ'ye operasyon: 156 kişi yakalandı

Bakan Yerlikaya, jandarma tarafından 30 ilde FETÖ'ye düzenlenen operasyonlarda 156 şüphelinin yakalandığını, bunlardan 65'inin tutuklandığını duyurdu.

30 ilde FETÖ'ye operasyon: 156 kişi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, son iki haftada İstanbul, Ankara ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 30 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

Operasyonlarda yakalanan 156 kişiden 65'inin tutuklandığı, 34'ü hakkında adli kontrol kararı verildiği ve diğerlerinin işlemlerinin devam ettiği bilgisini paylaşan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Operasyonlarda yakalanan şüpheliler, FETÖ terör örgütünün 'güncel yapılanması' içerisinde faaliyet yürütmek, ankesörlü telefonlarla örgüt içerisinde sorumlu şahıslarla irtibatta bulunmak, terör örgütüne finans sağlamak ve sosyal medya platformları üzerinden örgütün propagandasını yapmak suçlarından aranıyordu. Cumhuriyet başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı koordinesinde, il jandarma komutanlıklarınca yapılan çalışmalar sonucu, Adana, Adıyaman, Amasya, Ankara, Artvin, Aydın, Balıkesir, Batman, Bursa, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Hatay, İstanbul, İzmir, Kırıkkale, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Mersin, Muğla, Sakarya, Siirt, Şanlıurfa, Trabzon ve Yozgat'ta operasyonlar düzenlendi. Operasyonlar sonucu çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi."

Yerlikaya, operasyonların gerçekleştirildiği illerin valilerini, cumhuriyet başsavcılıklarını, il jandarma komutanlarını ve jandarmayı tebrik ederek, "Milletimizin birlik ve beraberliğine, devletimizin bütünlüğüne, vatandaşlarımızın huzuruna ve refahına kastedenlere karşı mücadelemize aralıksız devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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Ali Yerlikaya FETÖ İçişleri Bakanlığı
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