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Türkiye
AA 19.06.2025 22:26

3 yaşındaki kızını tekmeleyip merdivenden düşüren baba tutuklandı

İstanbul Eyüpsultan'da, küçük kızına tekme atarak merdivenlerden yuvarlanmasına neden olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan baba tutuklandı. Şüphelinin 8 çocuğu olduğu ve "hırsızlık" ile "yağma" gibi suçlardan 50 kaydı bulunduğu öğrenildi.

3 yaşındaki kızını tekmeleyip merdivenden düşüren baba tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kızına tekme atarak merdivenlerden yuvarlanmasına neden olduğu anlara ait sosyal medyada yayınlanan görüntüleri üzerine gözaltına alınan 35 yaşındaki Turgay T'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlı, "kasten yaralama" suçundan Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Turgay T. emniyetteki ifadesinde, 3 yaşındaki kızı M.T'nin, uyarmasına rağmen elini elektrik panosuna sokmaya çalıştığını, bu nedenle kızına tekme attığını söyledi.

Öte yandan şüpheli hakkında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ihbar hattına dün, "Bunlar sürekli çocuklarına şiddet uyguluyor. Kamera kayıtlarında çocuğu tekme vurup merdivenlerden aşağı yuvarladıkları görünüyor" şeklinde ihbarda bulunulduğu öğrenildi.

Adliyede savcılığa çıkarılan şüpheli baba, tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğince Turgay T'nin tutuklanmasına hükmedildi.

Ne olmuştu?

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyaya ve bazı haberlere konu olan, bir babanın kızına tekme atıp merdivenlerden yuvarlanmasına neden olduğu anlara ait görüntülerle ilgili yürüttüğü çalışmada kimlik bilgilerini tespit ettiği Turgay T'yi gözaltına almıştı.

İncelemelerde, şüphelinin 8 çocuğu olduğu ve "hırsızlık" ile "yağma" gibi suçlardan 50 kaydı bulunduğu tespit edilmişti.

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