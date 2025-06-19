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Türkiye
AA 19.06.2025 19:05

Kahverengi kokarcayla mücadelede 1 milyondan fazla samuray arısı salınacak

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Gümen, "Türkiye'de 1 milyondan fazla samuray arısı salımı yapacağız. Kahverengi kokarcayla biyolojik mücadelede bizim için önemli bir adım" diye konuştu.

Kahverengi kokarcayla mücadelede 1 milyondan fazla samuray arısı salınacak

Kahverengi kokarca zararlısına karşı yürütülen biyolojik mücadele çalışmaları devam ediyor.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Gümen, Ordu'nun Altınordu ilçesine bağlı Kökenli Mahallesi'ndeki bahçede gerçekleştirilen programda, geçen yıl Türkiye'de 207 bin samuray arısı salımı yaptıklarını söyledi.

Bu sene sadece Ordu'da 245 bin samuray arının doğaya salınacağını belirten Gümen, "Türkiye'de 1 milyondan fazla samuray arısı salımı yapacağız. Kahverengi kokarcayla biyolojik mücadelede bizim için önemli bir adım" dedi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Gümen, biyoteknik mücadelede feromon tuzakların da kullanıldığını ifade ederek, Ordu Tarım ve Orman Müdürlüğünce 15 bin feromon tuzak dağıtıldığını vurguladı.

Kahverengi kokarcayla mücadele amacıyla hazırlanan eylem planı doğrultusunda eğitim, mekanik, biyolojik, biyoteknik ve kimyasal mücadelenin sürdürüldüğünü anlatan Gümen, bölgede iki enstitüde üretilen samuray arıların biyolojik mücadelede etkili olacağının altını çizdi.

Kocaeli'de 20 bin samuray arısı salındı

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğünce desteklenen projede, meyve ve sebze başta olmak üzere birçok tarım ürününe zarar veren kahverengi kokarca popülasyonunun kontrol altına alınması hedefleniyor.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

İzmit, Karamürsel, Gölcük, Başiskele, Kartepe, Kandıra, Derince, Körfez ve Gebze ilçelerinde gerçekleştirilen çalışmalarda doğaya 20 bin samuray arısı salındı.

Çalışmalara, Tarım ve Orman Müdür Vekili Altan Çakır, teknik personel, şube müdürleri, muhtarlar ve çiftçiler katıldı.

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