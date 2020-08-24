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3 ilde uyuşturucu operasyonu: 13 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Bartın merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 13 kişi yakalandı. Şüpheliler tarafından ekildiği belirlenen 6 bin kök kenevir ele geçirildi.
Kurucaşile ilçesine bağlı Başköy köyünde kenevir yetiştirildiği ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri operasyon düzenledi.
İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri ile narkotik köpeklerinin de yer aldığı operasyonda, köyde çeşitli alanlarda ekili 6 bin kök kenevir ele geçirildi.
Ekipler, şüphelilerin Bartın, Muğla ve Zonguldak'ta belirlenen adreslerine eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.
Operasyonda 1'i kadın 13 kişi gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler, ''organize suç örgütü kurmak'' ve ''uyuşturucu ticareti yapmak'' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.
Etiketler: uyuşturucu operasyonu Narkotik köpekleri kenevirSon Güncelleme: 24 Ağustos 2020 Pazartesi 10:14
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