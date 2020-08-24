Kurucaşile ilçesine bağlı Başköy köyünde kenevir yetiştirildiği ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri operasyon düzenledi.

İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri ile narkotik köpeklerinin de yer aldığı operasyonda, köyde çeşitli alanlarda ekili 6 bin kök kenevir ele geçirildi.

Ekipler, şüphelilerin Bartın, Muğla ve Zonguldak'ta belirlenen adreslerine eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda 1'i kadın 13 kişi gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler, ''organize suç örgütü kurmak'' ve ''uyuşturucu ticareti yapmak'' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.