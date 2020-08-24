Giresun'da sel felaketi Dereli, Doğankent ve Yağlıdere ilçelerinde büyük hasara sebep oldu. Dereli'de sağanak nedeniyle Aksu Deresi taştı, sel meydana geldi.

Tirebolu Doğankent yolunda çökme meydana geldi, ilçede su baskınları yaşandı.

Yağlıdere ilçesinde ise dere yatağındaki evler boşaltıldı.

Yapılan arama çalışmalarında biri Tirebolu-Doğankent yolunda olmak üzere, 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Böylece hayatını kaybedenlerin sayısı 7'e yükseldi.

Kayıp 9 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

153 kişi kurtarıldı

Çalışmalara Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait bir helikopter de destek veriyor.

Jandarma ve AFAD ekibinin çalışmalarına Samsun'dan da, bir UMKE ekibinin yanı sıra kurbağa adamlar, dalgıçlar, can kurtaranlar ile iş makineleri sevk edildi.

Bölgede mahsur kalan 153 kişi kurtarıldı.

Hastaneye başvuran 25 kişiden 3'ünün tedavisi ise devam ediyor.

Bölgede kapalı 98 köy yolunun ulaşıma açılması için çalışmalar sürüyor.

Bakan Soylu: Çabuk toparlanmak için herkes gayret gösteriyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Giresun'daki selde hayatını kaybedenlerin sayısının 7 olduğunu açıkladı.

Soylu, Giresun'daki selde kaybolan 2'si jandarma personeli 9 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Bakan Soylu, bölgeden yaptığı açıklamada, vatandaşları dinleyerek yaraların nasıl sarılacağıyla ilgili yol haritasını belirlemeye devam ettiklerini belirtti.

Bakan Soylu, şöyle devam etti:

"Dün gece itibarıyla bakanlarımızla, valiliğimiz, bölge milletvekillerimiz hep birlikte bir araya geldik. Tüm kurumlarla herkes kendi adına neler yapabileceğini ortaya koydu. Ulaştırma bakanımız oradan koordine ediyor Karayolları Genel Müdürümüz burada. Enerji bakanımız oradan koordine ediyor, ilgili genel müdürler burada. Herkesin bir an önce toparlanması hususunda Aile Bakanımız oradan koordine ediyor, ilgili arkadaşlarımız burada. Herkes elinden geldiğini burada çabuk toparlanmak için ortaya koymaya çalışıyor. Birçok belediyemiz hem iş makinalarıyla hem gıda ve yemek destekleriyle buradalar. Herkes gayret gösteriyor."