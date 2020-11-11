Uşak Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun Vali Funda Kocabıyık başkanlığında toplandığı belirtildi.

Açıklamada, "İlimizde işlek caddeler, parklar, meydanlar, pazar yerleri, otobüs durakları ile yeme-içme yerlerinin önleri gibi yerlerde bekleme ya da hareket halinde sigara içilmesinin yasaklanmasına oy birliğiyle karar verilmiştir" ifadesine yer verildi.

Pazar yerlerinin denetimiyle ilgili yeni kararların alındığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Pazar yerlerinin denetimlerinin artırılmasına, temizlik, maske ve mesafe kurallarına dikkat edilmesine, pazar yerlerinin giriş ve çıkışlarının kontrol edilerek metrekareye göre uygun şekilde vatandaşların içeriye alınmasına, satıcıların ve vatandaşların bu hususlara dikkat etmelerinin sağlanmasına ayrıca satıcıların ve çalışanların HES kodu uygulamasıyla kontrollerinin zabıtalarca yapılmasına oy birliğiyle karar verilmiştir."

Açıklamada, ayrıca şehir içi toplu taşıma araçlarında ayakta yolcu alınmamasına karar verildiği bildirildi.

Manisa'da bazı caddelerde sigara içmek yasaklandı

Manisa'da yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında yoğunluğun fazla olduğu caddelerde sigara ve tütün mamullerinin tüketilmesine yasak getirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde işlek cadde ve sokaklarda maske kullanımını engelleyen sigara ve tütün mamullerinin tüketilmesinin yasaklanmasına karar verildi.

Buna göre, Seyfettin Bey, Mustafa Kemal Bey, 8 Eylül, İzmir, Kumludere, Cumhuriyet, Avni Gemicioğlu, Hükümet, Dr. Sadık Ahmet, Gazi Osman Paşa, Borsa ve Yeni Cami caddeleri ile İbrahim Gökçen ve Atatürk bulvarlarında sigara ve tütün mamullerinin tüketilmesi yasaklandı.

İzmir'de sokakta sigara içmek yasaklandı

İzmir'de yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında sokakta sigara içmenin yasaklanmasına karar verildi.

Vali Yavuz Selim Köşger, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, COVID-19 vakalarının artması sonucu İl Hıfzıssıhha Kurulunun yeni kararlar aldığını bildirdi.

Son günlerde depreme yoğunlaşıldığını ancak tüm dünyanın henüz değişmeyen gündeminin koronavirüs olduğunu belirterek, İzmir'de de vakaların tırmanışta olduğunu ifade edildi.