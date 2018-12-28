Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Aksaray ve çevresinde organize şekilde meydana gelen otomobil hırsızlıklarının aydınlatılması için çalışma başlattı.

Yaklaşık 4 ay sürdürülen teknik ve fiziki çalışmalar neticesinde şüphelilerin kimlikleri tespit edildi.

Polis ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Aksaray, Ankara ve Konya ile Karapınar ilçesinde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından "suç örgütü kurma, nitelikli hırsızlık ve dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik" suçlarından adliyeye sevk edildi.

Zanlıların iş yerlerindeki aramada, çok sayıda çalıntı araç parçası, plaka ve kilitli araçları açmaya yarayan maymuncuk tarzı aparat ile şasi ve motor numaralarının değiştirildiği değerlendirilen 7 araç ve bu işlemde kullanılan üzerinde rakamlar bulunan cihaz ele geçirildi.

Kaynak: AA