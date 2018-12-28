Uşak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin koordinesinde Uşak, İzmir ve Bursa'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda, aralarında örgütün Eşme ilçe imamı A.A'nın da bulunduğu 3'ü kadın 8 şüpheli gözaltına alındı.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Şüphelilerden bazılarının örgütle iltisaklı şirketlerde çalıştıkları, bazılarının isimlerinin ise şifreli haberleşme programı ByLock içeriklerinde geçtiği öğrenildi.
Kaynak: AA