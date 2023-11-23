Parçalı Bulutlu 11.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 23.11.2023 20:12

28 yaşındaki gelin tartıştığı kayın validesini öldürdü

Ankara'nın Polatlı ilçesinde 28 yaşındaki gelin tartıştığı kayınvalidesini boğazını keserek öldürdü. Jandarma ekipleri, zanlıyı gözaltına aldı.

28 yaşındaki gelin tartıştığı kayın validesini öldürdü
[Arşiv]

Edinilen bilgiye göre, Polatlı ilçesi Basri Mahallesi Akan Sokak'taki evde Merve D. (28) ve kayınvalidesi Kezban D. (70) arasında kahvaltı sırasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında gelin Merve D, kayınvalidesinin boğazını kesti.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma eşliğinde eve giren sağlık ekipleri, Kezban D'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Jandarma ekipleri zanlı Merve D'yi gözaltına aldı.

2 çocuk annesi olduğu öğrenilen genç kadının 1 yıldır eşi ve kayınvalidesiyle aynı evde yaşadığı, psikolojik sorunlarının olduğu ve tedavi gördüğü öğrenildi.

ETİKETLER
Ankara Cinayet
Sıradaki Haber
İstanbul'da trafiği tehlikeye düşüren sürücülere ceza yağdı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:27
Safranda 35 kilogram üretim hedefi gerçekleşti
20:25
YÖK'ün "Araştırma Üniversiteleri Performans Sıralaması" açıklandı
20:20
İŞKUR, Türkiye genelinde stantlar açacak
20:02
İstanbul'da trafiği tehlikeye düşüren sürücülere ceza yağdı
19:59
Bakan Fidan, Türkmenistanlı ve Güney Koreli mevkidaşlarıyla görüştü
19:54
Zonguldak'ta 13 kaçak maden ocağı imha edildi
Sağlık Bakanı Koca, ambulans uçakla Türkiye'ye getirilen yaralı Gazzeli çocukları karşıladı
Sağlık Bakanı Koca, ambulans uçakla Türkiye'ye getirilen yaralı Gazzeli çocukları karşıladı
FOTO FOKUS
Özel eğitim öğretmeni depremde kaybettiği 92 öğrencisinin acısını yaşıyor
Özel eğitim öğretmeni depremde kaybettiği 92 öğrencisinin acısını yaşıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ