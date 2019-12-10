Arabulucuk sınavına ilişkin değerlendirmede bulunan Adalet Bakanlığı Sözcüsü Ertuğrul Çekin, "Sınavda, 91 ve üzerinde puan alan 6 bin 271 kişi başarılı olmuştur." diye konuştu.

Çekin, "Açılan 289 fiili darbe davasının 271'i karara bağlanmıştır." dedi.

Kaynak: AA