Türkiye
271 darbe davası karara bağlandı10 Aralık 2019 Salı 11:25 - Son Güncelleme 10 Aralık 2019 Salı 11:34
Adalet Bakanlığı Sözcüsü Ertuğrul Çekin, "Açılan 289 fiili darbe davasının 271'i karara bağlanmıştır." dedi.
Arabulucuk sınavına ilişkin değerlendirmede bulunan Adalet Bakanlığı Sözcüsü Ertuğrul Çekin, "Sınavda, 91 ve üzerinde puan alan 6 bin 271 kişi başarılı olmuştur." diye konuştu.
Çekin, "Açılan 289 fiili darbe davasının 271'i karara bağlanmıştır." dedi.
Kaynak: AA
Etiketler: darbe girişimi darbe davaları Adalet Bakanlığı