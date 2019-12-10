İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kentteki bir derneğe operasyon düzenledi. Tombala oynarken yakalanan 63 kişiye, Kabahatler Kanunu kapsamında toplam 20 bin 160 lira para cezası verildi.

Dernekte bulunan tombala makinesi ve çok sayıda kart ile pula el konuldu.

Dernek yetkilisi İ.B. hakkında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak ve mühür bozma suçlarından" adli işlem başlatılırken, dernek çalışanı olduğu tespit edilen iki kişinin SGK giriş kayıtlarının ve kimlik bildirimlerinin olmadığı tespit edilerek, ilgili kuruma gönderilmek üzere tutanak düzenlendi.

Kaynak: AA