İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ mensuplarıyla ankesörlü/ kontörlü sabit hatlar üzerinden irtibat kurduğu tespit edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Yürütülen çalışmalar sonucunda, 29'u muvazzaf 37 asker ile darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen 23 askeri okul öğrencisi hakkında gözaltı kararı verildi.

Askerlerden 1'inin Yarbay, 3'ünün Binbaşı, 8'inin Üsteğmen, 3'ünün Teğmen, 14'ünün Astsubay, 8'inin Uzman Çavuş rütbesinde.11'inin Kara Kuvvetleri, 16'sının Deniz Kuvvetleri, 2'sinin Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına ve 8'inin Jandarma Genel Komutanlığı'na mensup olduğu belirlendi.

Toplam 60 şüphelinin yakalanması için İzmir merkezli 27 ilde eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Baskınlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman da ele geçirildi.